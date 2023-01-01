Logitech® G602 Wireless Gaming Mouse

Diğer gaming mouse’lara göre sekiz kat daha fazla pil ömrüne (250 saat) sahip Logitech® G602 Wireless Gaming Mouse ile oyunun kurallarını yeniden tanımlıyor.





Logitech G602, kablosuz oyun mouse’larına yeni bir standart getiriyor. G602’nin gecikmesiz, kablosuz ve benzersiz pil ömrü, kablo ve karmaşa olmadan, daha iyi ve kesintisiz bir oyun sunuyor. G602, Performans ve Dayanıklılık olmak üzere iki ayrı moda sahip. Performans modunda pil ömrü 250 saat sürerken, oyun modunun kapalı olduğu Dayanıklılık modunda kullanım 1400 saatten fazla sürüyor.