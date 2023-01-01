Logitech’den z50 Multimedia Speaker

Logitech z50 Multimedia Speaker, 10 watt’a kadar çıkan güce sahip.





Küçük boyutuna rağmen, şaşırtıcı derecede yüksek müzik kalitesi sunan Logitech z50 Multimedia Speaker, 10 watt’a kadar çıkan güce sahip. 2.25 inç büyüklüğündeki tek sürücüsü ve 3.5 mm’lik ses bağlantısı sayesinde akıllı telefon, laptop ya da tablet gibi birçok cihaza bağlanabiliyor. Pembe, gri ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kişisel tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olan hoparlör, AC güç destek özelliğiyle tekrar şarj etmenize gerek kalmadan kullanmanızı sağlıyor.