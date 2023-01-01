Logitech’in Yeni Bluetooth Hoparlörü Z600

Telefonunuzdan ve tabletinizden zahmetsizce müzik dinleyebilir...





Logitech, Mac ® ve Ultrabook ™’ların şık görünümünü tamamlayan, yeni kablosuz stereo hoparlörü Logitech® Bluetooth® Speaker Z600’ü tanıttı. Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Z600 ile bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan ve tabletinizden zahmetsizce müzik dinleyebilir ve dilediğiniz diğer sesleri aktarabilirsiniz. Aynı anda, etkin halde kullanılan üç cihaza kablosuz olarak bağlanabilen Z600 ile cihazlar arasında geçiş yapmak için birinde durdurma tuşuna basarken, diğerinde oynat tuşuna basmanız yeterli.