Logitech'ten kablosuz klavye

Logitech'in yeni kablosuz klavyesi K400





Logitech K40010 metrelik kullanım mesafesi ve çoklu dokunmatik gezinme özelliği sunan büyük, dahili dokunmatik yüzeyi ile hem televizyona bağlanan dizüstü bilgisayar hem de yeni nesil akıllı televizyonun, koltuktan kalkmadan kolayca kontrol edilebilmesini sağlıyor. Logitech K400 ile koltuktan kalkmadan internet üzerinden izlenilen videonun sesini açabilir, yeni video arayabilir, tatil fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisini durdurabilir veya yeni indirilen filmle ilgili tweet yazabilmeyi sağlıyor.