Meridian Group, akıllı telefonu FLY ile Türkiye’ye girdi

İngiliz merkezli Meridian Group, akıllı telefon markası FLY ile Türkiye’ye geldi. FLY marka akıllı telefonun özelliklerinden bazıları:

- Dört çekirdekli işlemcisi, 1.3GHz hızı, 1, 4.2.2 android özelliği ve şık tasarımı.

- Dikkat çeken Evo Chic 1 modeli, 4.5’’ IPS ekranı, 1.800mAh’lik pil gücü, 4 GB hafızası, 8MP arka ve 2MP ön kamerası.

- IQ4404 Spark, sosyal medya, eğlence, içerik güncellemeleri.

- Siyah ve beyaz renk alternatifleri.

- Görüntülü konuşma.