Next & Nextstar yeni uydu alıcısı

Next & Nextstar, yeni Next Machina 3D Uydu Alıcısı





Next&Nextstar, Türk ve Koreli mühendisleri tarafından, son teknoloji ile üretilen Next Machina 3D Uydu Alıcısı ile kullanıcılarına benzersiz bir televizyon izleme deneyimi sunuyor. ARM CORTEX-A9 mimarisi ile üretilmiş cihaz, sahip olduğu üstün teknolojik işlevsellik sayesinde, ileriye dönük teknoloji ile geliştirilebilme ve uzun yıllar kullanım olanağı sağlıyor. Öte yandan Türkiye'de bir ilk olarak, ister uydudan, ister IPTV üzerinden gelen görüntüyü ya da USB bağlantılı harici bir bellekten aktardığınız 3 boyutlu bir filmi Power 3D GPU teknolojisi ile 2D'ye çevirmeyi de mümkün kılıyor.