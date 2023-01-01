Nokia Lumia
Lumia 1320, Nokia’nın büyük ekranlı ürünü
Cihaz 6 inçlik 720p HD ekranı, 4G LTE bağlantısı ve renkli tasarımıyla ve diğer şu özellikleriyle dikkat çekiyor: 1. Çekilen fotoğraf ve videolar, tarih ve çekim yerine göre düzenlenip hikaye edilebiliyor. 2. Büyük ekranı, oyunları, videoları ya da HERE LiveSight gibi uygulamaları keyfe dönüştürüyor. 3. İnternet bağlantısı ve internet paylaşımı içeriyor. 4. SkyDrive ile fotoğraflarınızı, videolarınızı ve ofis belgelerinizi dilediğiniz her yerde kullanabiliyorsunuz. 5. Mobil oyun severlerin gözdesi.
Cihaz 6 inçlik 720p HD ekranı, 4G LTE bağlantısı ve renkli tasarımıyla ve diğer şu özellikleriyle dikkat çekiyor: 1. Çekilen fotoğraf ve videolar, tarih ve çekim yerine göre düzenlenip hikaye edilebiliyor. 2. Büyük ekranı, oyunları, videoları ya da HERE LiveSight gibi uygulamaları keyfe dönüştürüyor. 3. İnternet bağlantısı ve internet paylaşımı içeriyor. 4. SkyDrive ile fotoğraflarınızı, videolarınızı ve ofis belgelerinizi dilediğiniz her yerde kullanabiliyorsunuz. 5. Mobil oyun severlerin gözdesi.