Nokia Mix Radio

Nokia Mix Radio ile kullanıcılar, abonelik gerektirmeden müzik listelerine erişiyor





Beklenen Mix Radio internet radyosu uygulaması Lumia serisi cihazlarla birlikte Türkiye’de. Nokia Mix Radio ile kullanıcılar, abonelik gerektirmeden müzik listelerine erişip, reklam olmadan müzik dinleyebiliyor, dilerlerse çevrimdışı dinleyebilmek için şarkı listelerini cihazlarına indirebiliyorlar. Mix Radio ücretsiz 20 milyondan fazla şarkı sunuyor. Listeleri telefonunuzun başlangıç sayfasına taşıyarak hızlı erişilebilir hale getirmeniz ve internet bağlantısı olmadan dinlemeniz de mümkün.