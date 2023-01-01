OKI’den yeni ürünler

OKI’nin yeni çevre dostu siyah/beyaz LED yazıcı serisinde her büyüklükteki işletmeye uygun yüksek hızlı ürünler en uygun fiyatlarda sunuluyor.

Tek fonksiyonlu siyah/beyaz B412dn, B432dn ve B512dn yazıcılar ve çok fonksiyonlu (MFP) siyah/beyaz MB472dnw, MB492dn ile MB562dnw yazıcıları kullanıcıların beğenisine sunan OKI, farklı büyüklüklerdeki işletmelerin ihtiyaç ve bütçelerine uygun seçenekleri ve esnekliği sağlamayı amaçlıyor. Yeni ürünler OKI’nin 3 yıllık uzatılmış garantisiyle destekleniyor. Kulanım maliyetlerini düşünülerek tasarlanan tasarruflu yazıcı ve MFP’ler, bir dizi özellik ve performans artırıcı fonksiyon içeriyor. Ayrıca, standart olarak sunulan düşük enerji tüketimi ve çift taraflı baskı gibi özellikler ile işletme maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunuluyor.