Panasonic Windows tablet:Toughpad FZ-G1

Panasonic, dayanıklı Windows tablet ürünlerinden Toughpad FZ-G1’in yeni versiyonunu tanıttı. İnce, hafif ve dayanıklı olan 10.1” boyutundaki Windows 8.1 Pro Update tablet, mobil çalışma tarzını benimseyen şirketlerin iş ihtiyaçlarına yönelik talepleri göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Yeni Toughpad FZ-G1 gücünü 4. nesil Intel® CoreTM teknolojisinden alıyor. Daha düşük güç tüketen Intel® CoreTM i5-4310U vPro™ işlemci, aynı zamanda daha hızlı olmasıyla grafik performansını artırıyor ve cihazın standart pil ömrünü 8 saatten 10 saate (yüksek kapasiteli pil ile 20 saate kadar) çıkarıyor.