Panasonic’ten Lumix G serisi

Dijital Görüntüleme Semineri...





Viyana’da gerçekleştirdiği Dijital Görüntüleme Semineri 2013’te kompakt tasarımda profesyonel fotoğraf kalitesi sunan Lumix G serisi makinelerini ve yeni lensini gün yüzüne çıkardı. Akıllı özellikleriyle dikkat çeken makineler arasında çekim anında teknik destek, kolay paylaşım ve üstün görüntü kalitesi ile Panasonic Lumix GF6 öne çıkıyor. Lumix GF6’nın yeni Live MOS Sensör, yeni geliştirilen Venus Engine Görüntü İşlemci ve yüksek hassasiyetli Işık Hızı Otomatik Odaklama gibi özellikleri bulunuyor.