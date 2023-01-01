Panasonic’ten telsiz telefon!

Panasonic dijital telsiz telefon (DECT) ürün grubunda dört yeni modelini tanıttı.





Grubun amiral gemileri olan KX-TG6821 ve KX-TG7861 modelleri Gürültü Giderme, Akıllı Fonksiyon Tuşu, Telefon Rehberi Paylaşımı ve isteğe bağlı Anahtar Bulucu aksesuar seçeneği gibi özellikler sunuyor. Tüm telefonlar sıra dışı ses kalitesi, tarz sahibi ince tasarım ve kompakt tasarımlarıyla göz dolduruyor. Aynı zamanda kullanımı kolaylaştırmak için cihaz içi yön bulmayı kolaylaştırıcı menüsüyle, akıllı telesekreter fonksiyonuyla, elektrik kesintisinde 5 saat çalışmasıyla öne çıkıyor.

