Panasonic’ten Toughpad 4K UT-MB5 tablet

Panasonic, dünyanın 4K çözünürlük sunan ilk 20 inç ekranlı tableti Toughpad 4K UT-MB5’i tanıttı.





Panasonic’in yeni ve iş hayatında çığır açan Ultra HD Toughpad ürün gamının bir parçası olan tabletin satış, pazarlama ve basın çalışanlarına yönelik tasarlanan bir standart modelinin yanı sıra başta mühendisler, mimarlar ve tasarımcılar olmak üzere teknik işlere odaklı profesyonellerin 3D modelleme ve CAD uygulamalarına yönelik, ideal bir performans modeli bulunuyor. Toughpad 4K UT-MB5 Standart model, 2014 Ocak ayından itibaren satışta olacak.