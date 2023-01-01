Pentax’ın iki yeni DSLR fotoğraf makinesi

Yeni ürünlerin en büyük farkı ise, K50'nin su ve toz geçirmez gövde yapısı





PENTAX, yüksek kaliteli performans sunan ve kullanımı iki yeni kolay dijital SLR fotoğraf makinesi K50 ve K500 fotoğraf makinelerini sundu. Yeni ürünlerin en büyük farkı ise, K50'nin su ve toz geçirmez gövde yapısının K500 üzerinde kullanılmıyor olması. Gövde boyutları da aynı olan fotoğraf makinelerinden K50 650 gram, K500 ise 646 gram ağırlıkta. Üzerlerinde harici flaş ve GPS bağlantılarının da unutulmadığı modeller, SD / SDHC /SDXC (Eye-Fi destekli) hafıza kartları içerisine kayıt yaparak, istenirse USB2.0 üzerinde veri aktarımı sağlayabiliyorlar.