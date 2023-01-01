Philips 5500 serisi Android TV’yi çok geniş kitlelere taşıyacak

Philips TV portföyünde 56cm (22 inç) ila 140cm (55 inç) arasında değişen ekran boyutları ile geniş bir giriş düzeyi Full HD model seçkisi yeralıyor.

Bu modeller uygun bütçe ile dahi Philips’in gelişmiş görüntü kalitesini sunacak. Yeni 4000, 4100, 5300 ve 5500 Philips TV’ler, 2015’in ikinci çeyreğinde Türkiye’de pazara sürülecek. Android™ 5.0 (Lollipop) ile çalışan Philips 5500 Full HD Smart TV’ler Android TV’yi kitlelere taşıyacak. Philips 5300 ve 5500 serisi sofistike Smart TV deneyimi sağlarken, Philips 4100 Full HD TV’ler ise düşük bütçe ile muazzam Philips görüntü kalitesini sunacak.