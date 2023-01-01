Philips

Philips’ten ultra geniş monitörler





Yeni Philips PLS monitörler; iki farklı kaynaktan çoklu görüntüleme, geniş görüş açısı, ince detay netliği ve gerçek renk üretimi özellikleriyle yeni bir kategori oluşturuyor. Kristal netliğinde görüntü sunan yeni monitör modelleri hem ev kullanıcılarına hem de profesyonellere yönelik. Yeni ürünler grafik tasarımcılar ve fotoğraf editörleri ile CAD ve tıbbi görüntüleme veya multi-medya uygulamaları gibi detay-yoğun uygulamalar için ideal kullanım özellikleri sunuyor.