Philips Smart TV

Smart TV’lerin en yenileri PFL7008 PFL7108’ler





TP Vision, Philips Smart TV’lerin en yenisini, PFL7008 PFL7108’leri, modern iç mekana uyum sağlayacak son teknoloji ürünü TV'ler arayan tüketicilere sundu. Her iki seri de en modern görüntü kalitesi ve yerleşik 3 taraflı Ambilight özellikleri ile dikkat çekiyor. PFL7008 ve PFL7108 serisi TV'ler, 2013 yılının ikinci çeyreğinde Avrupa, Rusya ve Türkiye’de satışa sunulacak. Philips PFL7008 ve PFL7108 TV'ler, hem 2D hem de 3D olarak tüm görüntü kalitesini karşılıyor. 700 Hz Mükemmel Hareket Hızı ve Perfect 3D Natural Motion sayesinde TV'ler, capcanlı ve çok net hareketli görüntüler sunuyor.