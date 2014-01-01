Philips UHD 880 Medya Oynatıcı geliyor

2015’te piyasaya çıkacağı açıklanan Philips UHD 880 Medya Oynatıcı, Philips UHD TV’ler üzerinde izlenebilmesine imkan verecek.

Android L-tabanlı UHD 880, tüm 2013 ve 2014 model Philips Ultra HD TV’ler ile uyumlu olacak. Medya Oynatıcı’nın 2015’in ilk çeyreğinde Avrupa ve Rusya’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. UHD 880, 8809, 8909 kavisli, 9109 ve 9809 serilerinden 2014 model bir Philips UHD TV satın almış olan tüketicilere 2015’in ilk çeyreğinde ücretsiz olarak sunulacak.