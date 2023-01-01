Qualcomm, Toq’u piyasaya sürüyor

Qualcomm Connected Experiences, Toq (‘talk’) akıllı saatini müşterilerine sunacağını duyurdu.

Android tabanlı akıllı telefonlar ile uyumlu olan Toq, günlerce süren pil ömrü ve parlak güneş ışığında bile görülebilirlik özellikleri ile kesintisiz akıllı saat deneyimi sunuyor. Toq, geleneksel saatler gibi bir açma/kapama düğmesi olmadan bilgileri görüntülüyor. Bildirim ve içerikleri alabilmesi için akıllı telefon ile eşleştirilen Toq, fiziksel ve dijital yaşamlarımızı sorunsuz bir şekilde birleştiriyor.