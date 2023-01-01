Sadece gerektiği kadar su tüketimi yapıyor

Bosch Ev Aletleri, sadece 7.5 litre suyla 13 kişilik bulaşığın en verimli şekilde yıkanmasını sağlayan SMS 88TI03 T Serie 8 ActiveWater EcoÇ Bulaşık Makinesi ile su tasarrufunun önemine dikkat çekti.

Su ve enerjiyi verimli kullanan ev aletleri, hem faturaların kabarmasını engelleyerek aile bütçesine, hem de doğayı korumaya katkı sağlıyor. Doğa dostu teknolojileriyle gelecek nesilleri düşünürken aynı zamanda tüketicilerinin hayatını kolaylaştıran Bosch Ev Aletleri, SMS 88TI03 T Serie 8 ActiveWater EcoÇ Bulaşık Makinesi 22 Mart Dünya Su Günü’nde herkesi dünyanın geleceği için bir adım atmaya davet ediyor.