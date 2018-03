Samsung “ATIV” Markasında toplandı

Samsung’un Windows işletim sistemli tüm PC’lerini ...





Samsung Electronics Co., Ltd., ATIV markası çatısı altında toplanan ürün yelpazesini, Windows® tabanlı PC modelleri ile genişletiyor. Önceden yalnızca Samsung’un Windows işletim sistemli Smart PC cihazlarının adı olan ATIV, artık Samsung’un Windows işletim sistemli tüm PC’lerini ve diğer cihazlarını tek bir marka çatısı altında topluyor. Şu ürünlerin adı değişti: Samsung Dizüstü Bilgisayarları (9 Serisi , 7 Serisi Chronos, 5 Serisi Chronos, 7 Serisi Ultra, 5 Serisi Ultra, 5 Serisi 510, 3 Serisi 370, 3 Serisi 300); Samsung ATIV Smart PC ve Smart PC Pro; ve Samsung All in One PC Serileri (5, 7 ve 3 Serileri) yer alıyor.