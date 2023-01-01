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Samsung GALAXY Note 8.0 ile, yeni dönem

Samsung’un yüksek çözünürlükte “okuma modu” teknolojisi



Samsung Electronics, 8 inçlik tableti GALAXY Note 8.0’ı kullanıcıların beğenisine sunuyor. Galaxy Note 8.0, Samsung’un orta boy tablet kategorisine de yeni bir soluk kazandıracak. Tek elle tutulabiliyor, kompakt ekranında üstü multimedya performansı bulunuyor. Yetenekli S Pen, geleneksel kalem ve kağıt kullanmanın rahatlığını inovasyonla bir araya getiriyor. e-kitaplar için Samsung’un yüksek çözünürlükte “okuma modu” teknolojisi ve sesli yer alıyor. Flipboard ve Awesome Note uygulamaları cihaza yüklü olarak geliyor.

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