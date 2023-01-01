Samsung Galaxy Note serisinin yeni versiyonu

Galaxy Note 3 Neo

Samsung Galaxy Note serisinin yeni versiyonu “Galaxy Note 3 Neo” farklı özellikleri ile yeni bir alternatif olarak mobil teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu. Ürünün dikkat çeken özellikleri şunlar oluyor: Farklı konfigürasyon. Gelişmiş temassız komut. Çoklu pencere. S Note gibi popüler Note 3 özellik. Galaxy Gear ile uyumlu. 5.5 inç’lik Amoled ekran. 267 PPI piksel ve 720x1280 çözünürlük. 8 MP ana kamera ve LED flaşının yanı sıra, 1.9 MP ön kamera. 1080p kalitesinde video çekim kapasitesi. Ürün, Touchwiz Nature Ux ve Android Jelly Bean 4.3 işletim sistemiyle geliyor.