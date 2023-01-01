Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge çok yakında Avea’da

Avea, Samsung Galaxy serisinin büyük bir merakla beklenen yeni amiral gemileri S6 ve S6 Edge modellerini çok yakında Avealılar’a özel fırsatlarla Türkiye’deki tüketicilerle buluşturacak.

Samsung Galaxy serisinin yeni ürünleri Samsung Galaxy S6 ve Samsung Galaxy S6 Edge Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde (GSMA) tanıtıldı. Metal ve camın kusursuz bir işçilikle buluşmasından doğan ürünler, işlevsel tasarımı güçlü özelliklerle birleştiriyor. Özellikle Galaxy S6 Edge, sağlam bir tutuş ve dünyanın ilk çift kenarlı kavisli ekran teknolojisi sayesinde kullanıcıyı içine alan bir görüntü deneyimi sunuyor.