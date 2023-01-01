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Samsung Galaxy Tab S

Samsung Electronics, bugüne kadarki en ince ve hafif tableti olan Galaxy Tab S'i tanıttı. Super AMOLED tablet, en gelişmiş ekran teknolojisini, çok çeşitli ve özel içerikleri barındırıyor.

Cihazın sektör lideri WQXGA (2560x1600, 16:10) Super AMOLED ekranı, Adobe RGB renk kapsamının yüzde 90'ından fazlasını içeriyor. Galaxy Tab S 100.000:1 gibi çarpıcı bir kontrast oranına sahip. Super AMOLED teknolojisi arka aydınlatma gerektirmediği için, Galaxy Tab S LCD ekranlara göre daha az enerji tüketiyor.

 

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