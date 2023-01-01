Samsung
Tasarım ve performans buluşması
Samsung, yüksek performans ve mükemmel tasarımı bir arada sunan iki yeni ürününü; güçlü ‘7 Serisi Chronos’ ve hafif ‘7 Serisi Ultra’ dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Ürünler hem iş hem de eğlence uygulamalarını bünyesinde bulunduruyor. Yeni 7 Serisi Chronos profesyonel performansı daha ince ve hafif bir form faktöründe tüketicilerin beğenisine sunuyor. Dört çekirdekli işlemcisi ve yeni RAMaccelerator yazılım çözümü sayesinde, tarayıcı ve uygulamaları çalıştırmada yüzde 150’ye varan hız artışı ile masaüstü bilgisayarlara gerçek bir rakip oluyor. Samsung 7 Serisi Ultra, 7 Serisi Chronos’ta olduğu gibi Windows 8 işletim sistemi ile piyasaya sunuluyor.