YENİ TEKNOLOJİ Haberleri Tümü

Samsung Smart ATIV PC Pro.

Samsung Smart ATIV PC Pro ile iş dünyası...



Index Grup bünyesinde olan Datagate Bilgisayar, dağıtımını üstlendiği, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen teknoloji harikası Samsung Smart ATIV PC Pro ile iş dünyasına yepyeni bir ürün daha kazandırıyor. Ayrılabilir özel klavyesiyle dizüstü bilgisayardan tablet PC'ye kolayca dönüşebilen Samsung Smart ATIV PC Pro, hem özel sektörün hem de kamu kurumlarının aradığı profesyonelliğe ve taşınabilirliğe yanıt verecek şekilde üretildi.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü