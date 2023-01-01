Samsung Smart ATIV PC Pro.

Samsung Smart ATIV PC Pro ile iş dünyası...





Index Grup bünyesinde olan Datagate Bilgisayar, dağıtımını üstlendiği, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen teknoloji harikası Samsung Smart ATIV PC Pro ile iş dünyasına yepyeni bir ürün daha kazandırıyor. Ayrılabilir özel klavyesiyle dizüstü bilgisayardan tablet PC'ye kolayca dönüşebilen Samsung Smart ATIV PC Pro, hem özel sektörün hem de kamu kurumlarının aradığı profesyonelliğe ve taşınabilirliğe yanıt verecek şekilde üretildi.