Samsung’un 105 inç’lik Ultra HD TV’si

Samsung’un 105 inç kavisli UHD TV modeli yeni bir patentli resim algoritması kullanıyor.

Samsung, dünyanın ilk en geniş ve en derin kavisli 105 inç’lik Ultra HD TV’sini CES 2014 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda kullanıcılarla buluşturacak. Samsung, 105 inç’lik yeni modeliyle, IFA 2013’te tanıtılan dünyanın ilk 65 inç’lik kavisli UHD TV’sinin ardından bu segmente öncülüğünün ikinci adımını oluşturuyor. Samsung’un 105 inç kavisli UHD TV modeli, optimize edilmiş renk özelliği sağlayan ve derinlik hissini artıran, yeni bir patentli resim algoritması kullanıyor.