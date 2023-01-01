Samsung’un dijital tabela devrimi

Samsung Electronics, küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ’lere) ve küçük ofis/ev ofisi sahiplerine yönelik olarak tasarlanmış devrim niteliğinde yeni nesil televizyon tasarımındaki Samsung Smart Signage TV'yi tanıttı.

Samsung Smart Signage dijital ekranların bilgilendirme ve tanıtım açısından sunduğu faydaları canlı televizyonun eğlencesi ile biraraya getiriyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik optimize edilen Samsung Smart Signage TV konvansiyonel televizyondan farklı olarak, görüntüleme ekranını birkaç bölüme ayırarak birden fazla görüntünün sergilenmesine olanak sağlıyor.