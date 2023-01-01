Samsung’un kompakt ve güçlü akıllı telefonu Galaxy S III Mini

Lider teknoloji şirketlerinden Samsung Electronics; Galaxy ailesine yeni katılan güçlü ve kompakt Galaxy S III Mini’yi tanıttı.





Galaxy S Mini, Galaxy S III’ün yüksek performansını, sezgisel kullanım kolaylığını ve doğadan ilham alan tasarımını zarif, kompakt ve 4.0 inçlik bir ekrana sahip akıllı cep telefonunda buluşturuyor. 4.0 inç büyüklüğündeki gözalıcı SuperAMOLED ekran kullanıcıların multimedya ve Web içeriklerini parlak renklerde ve olağanüstü berraklıkta görüntülemelerine olanak sağlayan özelliğe sahip.

Galaxy S III Mini Akıllı Uyarı özelliğiyle de, kullanıcıya aldığı cevapsız çağrılar ve mesajlar için uyarı veriyor. Buddy photo share özelliği ise, fotoğraf galerisindeki fotoğrafların ya da kamera ile çekilmiş tüm görsellerin fotoğrafta yer alan arkadaşlar ile paylaşılmasına imkan veriyor.