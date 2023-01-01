Satellite W30t ve W30Dt ultra taşınabilir notebooklar

TNB BilgisayarSatellite W30t ve W30Dt ultra taşınabilir notebooklarını duyurdu.





TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş., evde üretkenlik sağlayan arka aydınlatmalı klavyeler ve istediğiniz yerde eksiksiz tablet eğlencesi sunan çıkarılabilir dokunmatik ekranlar ile donatılan, yeni, güçlü Satellite W30t ve W30Dt ultra taşınabilir notebooklarını duyurdu. Satellite W30t ile W30Dt; dokunmatik ekran, arka aydınlatmalı klavye ve laptop modun da geniş depolama kapasitesi gibi avantajlarla birlikte tam performans sunuyor. Ekran çıkarıldığında, 33,8cm(13,3") boyutunda çoklu dokunmatik bir tablete dönüşerek kullanıcılara geniş görüntüleme alanı sunuyor.