Siemens’ten 14 kişilik hızlı bulaşık makinesi: jetMatic

“Gelecek evinizde” yaklaşımıyla ileri teknoloji ürünleri evlerle buluşturan Siemens Ev Aletleri, 14 kişilik geniş kapasiteli SN26V891TR jetMatic bulaşık makinesi, sık sık konuk ağırlanan evler için ideal.

Ekstra hijyen sağlayan, sessiz ve hızlı çalışan bulaşık makinesi jetMatic, A+ sınıfında elektrik ve su tasarrufu sağlarken paslanmaz çelik kaplaması ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. IntensiveZone opsiyonu ile alt sepette su basıncını artırarak kirli tencere ve tavalar yıkanırken, üst sepete hassas bardak ve tabaklar yerleştirilerek birarada kolayca yıkanabiliyor.