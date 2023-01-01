Sony Tablet Z satışta

LCD ekrana sahip olan Tablet Z...





Sony'nin Android işletim sistemli üst seviye tablet bilgisayar modeli Tablet Z'nin Türkiye satışı başlıyor. Tablet, sahip olduğu özellikler ve iddialı görünümü ile sınıfında liderlik iddiası taşıyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı LCD ekrana sahip olan Tablet Z, şık tasarımı ile ilgi uyandıracak. Ağırlığı 495 gram, kasa kalınlığı ise 6.9 mm. Grafik birimi olarak Adreno 320'nin karşımıza çıktığı Tablet Z, 8.1MP çözünürlüğündeki kamerası ile HDR video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Cihaz üzerindeki 2.2MP çözünürlüğündeki kamera ile kullanıcılar ayrıca video görüşme de yapabiliyorlar. 802.11ni DLNA ve Bluetooth gibi teknolojiler ile gelen Tablet Z, FM Radyo özelliğine de sahip.