Sony’den yüksek kapasiteli taşınabilir şarj cihazı

Sony, Babalar Günü’nde, sürekli hareket halinde olan babaların çok işine yarayacak bir hediye seçeneği sunuyor.

5,000mAh’lik oldukça yüksek pil kapasitesine sahip olan ultra ince CP-F5 taşınabilir USB şarj cihazları, sürekli bağlı kalma isteği ve ihtiyacını karşılayarak mobil zamanı etkiliyor. 9.4 mm kalınlıkta ultra slim alüminyum gövde ile etkileyici bir pil kapasitesine sahip olan CP-F5, iki akıllı telefonu tam şarj edebilecek depolama yeteneğine sahip. Sadece 156 gram ağırlığı ile çanta ya da ceplere fazla yük olmaması, taşınabilir USB şarj cihazını ofis dışında veya tatilde kolaylıklar sağlıyor. Cihaz 1.5A’lik yüksek çıkışa sahip olmanın yanı sıra 1.000 defa yeniden şarj edilebiliyor ve şarj edildikten 1 yıl sonra bile kapasitesinin yüzde 90’ını koruyor.

