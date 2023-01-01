Süper Telefon
Xperia Z ile ‘Süper Telefon’ devri
Sony Mobile Communications tarafından tanıtılan, Sony’nin ürettiği yeni Xperia™ Z’yi tanıttı. Sony’nin en son teknolojilerini taşıyan ve dünyanın ilk HDR (High Dynamic Range) video görüntü sensörüne sahip telefonu olan Xperia™ Z, tasarımı ve devrim yaratacak yeni özellikleriyle akıllı telefon devrini kapatarak süper telefon dönemini başlatacak. Xperia Z Mart 2013’te Türkiye’de satışa sunulacak. Suya ve toza karşı dayanıklı olan Xperia™ Z, Qualcomm’un 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi, 13 megapiksel yeni nesil kamerası ve 4G LTE özellikleri ile fark yaratıyor.