Tablet bilgisayarda Next&NextStar

Next&NextStar’ın en son teknolojilerle ürettiği Tabloid 10.1 tablet bilgisayar, 1280X800 – HD çözünürlüğü ve 2 MP ön kamerasıyla uzaktaki sevdiklerinizi yakınınıza taşıyor.





Yeni çağın trendi olan tablet bilgisayar alanında da iddiasını ortaya koyan Next&NextStar, Android 4.1 işletim sistemli, 16 GB hafızaya sahip Tabloid 10.1 tablet bilgisayarlarıyla; arkadaşlarınız, akrabalarınız ya da iş ortaklarınızla günün her saati kusursuz görüntü kalitesinde görüşme imkanı sunuyor.