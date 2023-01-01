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Tablet bilgisayarda Next&NextStar

Next&NextStar’ın en son teknolojilerle ürettiği Tabloid 10.1 tablet bilgisayar, 1280X800 – HD çözünürlüğü ve 2 MP ön kamerasıyla uzaktaki sevdiklerinizi yakınınıza taşıyor.



Yeni çağın trendi olan tablet bilgisayar alanında da iddiasını ortaya koyan Next&NextStar, Android 4.1 işletim sistemli, 16 GB hafızaya sahip Tabloid 10.1 tablet bilgisayarlarıyla; arkadaşlarınız, akrabalarınız ya da iş ortaklarınızla günün her saati kusursuz görüntü kalitesinde görüşme imkanı sunuyor.

 

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