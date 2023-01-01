Tablete dönüşebilen ultrabook

11.6 inç ekrana sahip olan Gigabyte U2142’nin...





DataStar, Gigabyte’ın tablete dönüşebilen ultrabook modeli olan U2142’yi satışa sunuyor. Windows 8 işletim sistemli ultrabook, dönüp katlanabilen, dokunmatik ekranı sayesinde tablet gibi de kullanılabiliyor. Ürün Windows 8 işletim sistemini kullanıyor. 11.6 inç ekrana sahip olan Gigabyte U2142’nin Intel’in 3. kuşak Intel Core işlemcisi, hem SSD hem HDD depolama birimi, çok hafif olması gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Her tür bağlantı birimini destekleyen üründe 4 adet USB girişi yanında HDMI, D-Sub, LAN, VGA, SIM kart yuvaları ve kart okuyucu bulunuyor.