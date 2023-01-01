Tablette gözünüz Artes Q1003

Çantanızda aynı anda, ev sinema sistemi, bilgisayar ve oyun konsolu taşıyabilirsiniz.





Artes Q1003 605 gram ağırlığına rağmen bunların hepsini tek bir platformda sunuyor. Artes Q1003, 10 parmağı da algılayan dokunmatik ekran özellikle çalışanların ve öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak. 4 çekirdekli Arm Cortex A9 işlemciye sahip olan tablet, oyun ve HD film sevenlere yeterli performansı sunuyor. Standart olarak 16 GB hafızaya sahip olan cihazı SD kart ile 32 GB daha hafıza eklemek mümkün.

