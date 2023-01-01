Tasarımcı monitörü 29EA93

LG Electronics’in grafik tasarımcıları ve oyun meraklıları için ideal monitörü 29EA93, Türkiye’de satışa sunuldu.





Ürün 21:9 görüntü oranına sahip. LG’nin ultra geniş monitörü tüm çalışma ortamlarına uygun olma özelliği taşıyor. Büyük ekran niteliği birden fazla doküman ve pencerenin aynı anda görüntülenmesine olanak tanıyor. Ayrıca sütunlar bir kerede açılabiliyor veya iki sayfalı dokümanlar yan yana okunabiliyor. Ürün, derin renk yoğunluğu olan çoklu grafik işlerinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Ekranın dörde bölünmesi kıyaslama açısından avantaj sunarken işlerin daha kısa sürede tamamlanmasının yolunu açıyor.