ThinkPad Helix

ThinkPad ailesinin yeni üyesi “ThinkPad Helix”





Dünyanın en büyük PC üreticilerinden Lenovo CES fuarında, dönüştürülebilir (convertible) serisinin en yeni ürünleri ve Windows 8 işletim sistemli dokunmatik, ThinkPad ailesinin yeni üyesi “ThinkPad Helix” tanıtıma çıktı. Ekranı çıkarılıp tablet olarak da kullanılabilen ve tasarımıyla profesyonellerin ihtiyacını karşılamaya yönelik üretilen Helix, dört farklı kullanıcı modu sunarak tüketicilere gerçek anlamda mobil özgürlük ve çeşitliliği aynı anda sağlıyor. Ürün 27 inç’lik güçlü bir masaüstü bilgisayara da dönüşebiliyor.