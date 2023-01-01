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Toshiba Full HD Smart TV’yi daha da akıllı yapıyor

Toshiba’nın yeni tanıttığı TL938/968 ve RL938/958 serileri ile Smart TV’ler artık kullanıma daha hazır olacak.



Her iki seri de Full HD, 1920 x 1080p çözünürlük ve Edge LED arka aydınlatma ile 16:9 LCD panele sahip. TL938/968 modelleri, etkileyici 3 boyut fonksiyonelliği ile 3D’ye hazır olarak geliyorlar ve kullanıcılar Toshiba Active Shutter 3D gözlüklerini (pakete dahil değildir) kullandıklarında 2 boyutlu içerikleri de 3D olarak izleyebiliyorlar.
TL938/968 ve RL938/958 serileri, gelecek düşünülerek daha yüksek seviye Smart TV özellikleri ile donatıldılar. Toshiba Places’a kolay erişim sağlayan dahili WiFi®, USB Video Recording*, Intel® WiDi, Open Browser**, Skype™ uyumluluğu ile derinlemesine tablet ve akıllı telefon entegrasyonu, oldukça geniş bir yelpazede online içeriğe daha kolay erişim sağlıyor.

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