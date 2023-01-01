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Toshiba Satellite P50 ve P50t notebook’lar

Yeni Toshiba Satellite P50 ve P50t notebook’lar TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. tarafından Türkiye pazarına sunuldu.

Satellite P50t modeli ChromaTune® gerçekçi renk kalibrasyonu ve Technicolor® sertifikasyonu özelliğine sahip Toshiba’nın ilk notebook’u.  Ayarları DTS SoundTM  tarafından yapılmış harman/kardon®  hoparlörler ile üstün ses özellikleri ürünü farkettiriyor. Diğer yandan 3840 x 2160 4k ekran seçeneği ile P50t modeli Toshiba’nın ilk Ultra HD ekrana sahip notebook’u olarak karşımıza çıkıyor. Satellite P50 modeli ise Full HD (1920 x 1080) alternatifi sunuyor.

 

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