Toshiba WT310 tablet

Windows 8 Pro özellikli WT310 modelini tanıttı





TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş, profesyonel tablet kullanıcılarının üstün taşınabilirlik ve esneklik ihtiyaçlarına cevap veren Windows 8 Pro özellikli WT310 modelini tanıttı. Ürün hızlı ve verimli bir mobil çalışma deneyimi için en yeni Intel®işlemci teknolojisi ve dayanıklı SSD depolama birimine sahip. Menüler arası geçiş yöntemleri, geniş bağlantı seçenekleri, on parmak el yazısı tanıma gibi özellikleri bu ultra-taşınabilir cihazın çok yönlülüğünü tamamlıyor. Window 8 Pro özellikli Toshiba WT310, ofis işleri kullanımına yönelik olarak da optimize edildi.