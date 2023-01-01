YENİ TEKNOLOJİ Haberleri Tümü

Toshiba WT310 tablet

Windows 8 Pro özellikli WT310 modelini tanıttı



TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş, profesyonel tablet kullanıcılarının üstün taşınabilirlik ve esneklik ihtiyaçlarına cevap veren Windows 8 Pro özellikli WT310 modelini tanıttı. Ürün hızlı ve verimli bir mobil çalışma deneyimi için en yeni Intel®işlemci teknolojisi ve dayanıklı SSD depolama birimine sahip. Menüler arası geçiş yöntemleri, geniş bağlantı seçenekleri, on parmak el yazısı tanıma gibi özellikleri bu ultra-taşınabilir cihazın çok yönlülüğünü tamamlıyor. Window 8 Pro özellikli Toshiba WT310, ofis işleri kullanımına yönelik olarak da optimize edildi.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü