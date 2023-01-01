Toshiba’dan Ultra HD (UHD)

Toshiba süper çözünürlüklü televizyonları...





Toshiba’dan gözalıcı Ultra HD (UHD) TV serisinin yeni nesil ürünleri geldi. L9 serisi, en büyüğü 213 cm (84”) olan üç çarpıcı ekran boyutu ile sunuluyor.

Toshiba süper çözünürlüklü televizyonları tüm dünyadaki tüketicilere ulaştırma öncülüğünü Quad Full HD televizyonlar ile üstleniyor. TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş, L9serisi Ultra HD (3840 x 2160 piksel) 3D Akıllı LED televizyonların üç çarpıcıekran boyutuyla piyasaya sunulacağını duyurdu: 213cm (84”), 165 cm (65”) ve 146 cm (58”).