Toshiba’dan yeni nesil ürünler

Toshiba, UHD süper çözünürlük özellikli yeni L9 serisini tanıttı. Seri üç çarpıcı ekran boyutlarıyla geldi: 213cm (84”), 165 cm (65”) ve 146 cm (58”). Yeni L9 serisi ürünler güçlü Toshiba CEVO TM 4K çoklu işlemci ile desteklendi.

L9 serisi filmler ve televizyon şovları, video oyunları, fotoğraf ve PC uygulamaları gibi her tür görüntülemede en yüksek noktayı sunuyor. L9 serisindeki televizyonlar orijinalinde UHD olarak üretilmeyen içerikleri de kullanabiliyor. Daha da fazlası, Toshiba’nın üstün yüksek hızda resim işleme teknolojisi olan 800 AMR (Active Motion & Resolution) özelliğinin eklenmesiyle canlı ve hızlı hareketli sahnelerde ultra yumuşak görüntüler elde ediliyor.