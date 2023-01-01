Toshiba’dan yeni Satellite notebook

Toshiba, taşınabilirlik için tasarlanan ve günümüzün kullanıcılarının gereksinim duyduğu esnekliğe sahip iki yeni 29.5 cm (11.6”) ekranlı Satellite notebook’un piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Toshiba’nın ilk dönüştürülebilir 29.5 cm (11.6”) ekranlı cihazı Satellite L10W-B, tek bir cihazda içeriklerin farklı şekilde kullanılabileceği beş farklı moda sahip. Satellite CL10-B tek bir seyahat-dostu notebook taşıyarak bulut üzerindeki dosyalara erişebilme ve kaydedilme özgürlüğü sunuyor. Öğrenciler için ilk notebook olarak kullanılmak veya uygun fiyatlara eşlikçi bir cihaz edinmek isteyenler için ideal yeni Satellite modelleri tüm mobil yaşam biçimlerine uyum sağlıyor.