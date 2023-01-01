Toshiba’nın yeni Excite tablet modelleri

Yeni Excite tablet modelleri...





Toshiba, TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş. aracılığı ile 25,7 cm (10,1”) boyutundaki yeni Excite tablet modellerini üç farklı versiyon halinde duyuruyor. Android platformunun en son sürümü Android™ 4.2 Jelly Bean ile donatılmış olan Toshiba Excite Pure, Pro ve Write modellerinin her biri, talepkâr kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılıyor. İsteğe bağlı Toshiba Keyboard Cover, tüm versiyonlar için paket içeriğinde veya sonradan satın alınabilecek aksesuar olarak mevcut. Kılıf, hızlı ve isabetli metin girişi için entegre mekanik klavyeye sahip ve tablet koruyucu işlevi de görüyor.