Tunçmatik’in yeni mobil şarj cihazları

Türkiye’nin 44 yıldır enerji çözümleri markası olan Tunçmatik, bu kez de Slim Powerbox 3800 ve Powertube 2600 ürünleriyle neredeyse her gün yaşadığınız şarj sorununu ortadan kaldırıyor.





Tunçmatik, Powerbox ve Powertube ile, depolanmış enerjiyi kullanarak mobil cihazlarınızı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde şarj edebilmenin ayrıcalığını sunuyor. Tunçmatik mobil şarj cihazları ile priz arama derdiniz son buluyor. 4-6 Saat arasında şarj olabilen Slim Powerbox, 3800mAh kapasiteye sahip. 2600mAh kapasiteye sahip Powertube 2600 ise özellikle renkli tasarımlarıyla dikkat çekiyor.