Turkcell: SIM kartlı reeder A7S

En yeni tablet PC modeli reeder A7S, Turkcell Bireysel Kontratlı...





Daha önce kullanıcılarına ayrıcalıklı bir 3G deneyimi sunmak için bir araya gelen reeder ve Turkcell şimdi de bu deneyimi kaçırılmayacak fiyat avantajları ile sunmak için bir arada. www.turkcell.com.tr‘de satışı gerçekleşen ilk ve tek Türk markası olmayı başaran reeder’ın en yeni tablet PC modeli reeder A7S, Turkcell Bireysel Kontratlı Tablet kampanyası ile kamu çalışanlarına sunuluyor. “Ben Bu Oyunu Bozarım” sloganı ile tanıtılan reeder A7S’in özellikleri: Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, 1.2 GHz hızında çalışan Qualcomm MS8225 işlemcisi, 1024*600 ekran çözünürlüğü ve 1 GB RAM. SIM kart ile 3G desteği, 7 MB’e varan 3G data indirme hızı, yüzde 60 daha hızlı şarj olması ve Bluetooth 4.0 özelliği.

