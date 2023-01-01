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Turkcell tablet pazarında

Turkcell Tablet sineması, filmi, müziği, dergileri, inceliği, hafifliği ve performansıyla dikkat çekiyor.



T serisi telefonlarla mobil internetin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayan Turkcell, “Turkcell Tablet” ile tablet pazarına da girdi. Turkcell Tablet sineması, filmi, müziği, dergileri, inceliği, hafifliği ve performansıyla dikkat çekiyor. Ürünün ideal ekran boyutu, 3G ile her yerde hızlı internet sağlayan özelliği, Turkcell’e özel uygulama ve araçları (widget) mevcut.

 

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